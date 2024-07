Die Bahnstrecke zwischen Pirmasens und Landau ist vom 13. Juli bis zum 23. August aufgrund von umfangreichen Bauarbeiten an den Gleisen komplett gesperrt. Für die betroffenen Fahrgäste wurde daher ein Ersatzverkehr (SEV) eingerichtet. Aufgrund unerwarteter Straßenbaustellen können jedoch die Orte Sarnstall, Rinnthal und Wilgartswiesen nicht mit dem durchgehenden SEV-Bus zwischen Landau und Pirmasens bedient werden. Daher wurde ein Bus-Pendelverkehr zwischen Annweiler und Hinterweidenthal eingerichtet, teilt der Zweckverband ÖPNV Rheinland-Pfalz Süd mit.

In Hauenstein Mitte sowie in Annweiler am Trifels bestehen dann Anschlussmöglichkeiten für die Orte Sarnstall, Rinnthal und Wilgartswiesen in beide Richtungen (nach Pirmasens und Landau). In jeweils einer Richtung seien allerdings längere Wartezeiten beim Umstieg nicht vermeidbar. Diese Busse beginnen und enden in Hinterweidenthal im Ort am Bahnhof der Wieslauterbahn und wenden dort für die Rückfahrt, so dass Fahrgäste in diesem Fall nicht den zusätzlichen Fußweg zum Bahnhaltepunkt an der Queichtalbahn auf sich nehmen müssen.