Der nächste Corona-Teil-Lockdown hat bei den Handballern der Turnerschaft Rodalben für großen Frust gesorgt.

„Die Verhältnismäßigkeit ist meiner Meinung nach nicht gegeben. Das müsste in der Form nicht geschehen.“ Jonas Baumgart, der Trainer des Rodalber Männer-Pfalzligateams, zeigt generell kaum Verständnis für die Schließung der Sporthallen und das einmonatige Verbot des Amateur-Mannschaftssports. Auf sein Team bezogen stellt er fest: „Jetzt sind wir raus. Wir haben in den letzten vier Monaten dreimal in der Woche trainiert und haben uns dabei gut entwickelt. Wer weiß, wie es in vier Wochen ausschaut?“

Vertagt ist das Punktspieldebüt von Björn Stoll, dem neuen Trainer der wieder in die Pfalzliga aufgestiegenen Frauen-Spielgemeinschaft Hauenstein/Rodalben. „Wir haben im Juli mit der Vorbereitung angefangen, uns zunächst gut vorbereitet und uns auf den Saisonbeginn gefreut. Ich war optimistisch, dass wir eine gute Pfalzliga-Runde spielen und den Klassenerhalt sichern“, sagt Stoll. Dann aber musste er das Training unterbrechen, weil eine Spielerin positiv getestet worden war. Alle mussten in eine fünftägige Quarantäne. Jetzt der partielle Lockdown, der für voraussichtlich vier Wochen das Training verhindert. Stoll: „Das werden schwere Wochen. Wir sind keine Profis und können nur individuell trainieren.“

In den Startlöchern saßen auch die C-Jugend-Handballerinnen der TS Rodalben. Am 7. November hätte für sie mit dem Derby gegen die SG VTZ/SV 64 Zweibrücken die Saison in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, der höchsten Spielklasse dieser Altersgruppe, beginnen sollen. „Die Maßnahmen treffen uns schon sehr hart, da wir – auch dank einer zusätzlichen Athletiktrainerin - eine gute Vorbereitung hatten. Alle Mädels sind topfit und waren nach einem Trainingslager und einem Handballtag sehr heiß und motiviert für den Saisonbeginn“, sagt TSR-Trainerin Yvonne Schäfer. Da in den Jugend-Oberligen der Rundenstart nun auf den 10. Januar 2021 verschoben wurde, geht Schäfer davon aus, dass aus Zeitgründen nur noch eine einfache Runde gespielt wird. Zu ihrem Bedauern: „Man entwickelt sich nur, wenn man den Sport auch ausübt.“

Die drei Rheinland-Pfalz-Auswahlspielerinnen der TSR, Schäfers Töchter Victoria und Madeleine sowie Jana Behnke hätten eigentlich an einem Sichtungstraining des Deutschen Handball-Bunds teilnehmen sollen, doch auch dies wurde abgesagt.