Nicht bewahrheitet haben sich die Befürchtungen, das Regionalligaspiel des FK Pirmasens am Samstag bei der TSG Balingen könnte wegen der Schneefälle im Zollernalbkreis abgesagt werden. So steigt die Mannschaft von Trainer Patrick Fischer um 8.30 Uhr in den Bus. Zwei Leistungsträger fehlen. Ein junger Spieler verlässt den FKP.

Die Nachricht aus Balingen am Freitagmittag freute die Pirmasenser, denn ein Nachholtermin am nächsten Dienstag wäre ziemlich problematisch gewesen. Es ist ein Spiel, in dem der Gastgeber