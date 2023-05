Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Sportfreunde Bundenthal können erstmals in ihrer Vereinsgeschichte in die Fußball-Verbandsliga aufsteigen. Für ihren 35-jährigen Kapitän mit bayerischen Wurzeln, Hubert Schertl, wäre das die Krönung seiner Karriere. Am Samstag ist sein Team im Derby in Hinterweidenthal gefordert.

Im Alter von sechs Jahren kam der im bayerischen Illertissen geborene Heizungsbauer mit seiner Familie ins südwestpfälzische Bruchweiler, wo er von der F- bis zur A-Jugend Fußball