Jonas Vogt, 21 Jahre jung, ist ein Landauer, spielt aber schon lange Fußball beim FK Pirmasens. Mit der FKP-C-Jugend schaffte er 2015 den Aufstieg in die U15-Regionalliga. Nun will der Südpfälzer den Sprung in die Herren-Regionalliga schaffen – natürlich beim FKP.

In der Saisonvorbereitung war Jonas Vogt nah dran an der ersten Mannschaft. Er kam im Sommer in vier Testspielen (gegen Hinterweidenthal, Neunkirchen, Rülzheim und FV Dudenhofen) zum Einsatz,