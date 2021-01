Mittelfeldspieler Jonas Jung (25) verlässt nach der laufenden Saison den Fußball-Regionalligisten FK Pirmasens und wird Spielertrainer des FV Olympia Ramstein. Dies teilten die Pirmasenser am Dienstagnachmittag mit. Jung, von 2012 bis 2016 und nach drei Jahren beim VfB Reichenbach seit Sommer 2019 wieder beim FKP, kam diese Runde bisher auf zwei Einsätze in der Regionalliga. Für die zweite Mannschaft machte er sechs von sieben Spielen in der Verbandsliga. Ramstein belegt aktuell unter Trainer Marco Heil den fünften Tabellenplatz in der Süd-Gruppe der A-Klasse Kusel/Kaiserslautern.