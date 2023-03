Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Diesmal haben wir in der Fußgängerzone Jürgen Legout (77) mit seiner Partnerin Heidi Schenk (80) getroffen. Die beiden wohnen in Contwig und bummeln regelmäßig durch die Pirmasenser Innenstadt. Der Rheinländer verrät uns, was ihn mit Frankreich verbindet und welch spannenden Beruf er ausgeübt hat.

Sie wohnen beide in Contwig? Kommen aber von hier?

Legout: Jein, ich bin ein Rheinländer, beziehungsweise auch Franzose. Ich bin groß geworden in Frankreich.