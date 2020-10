Die Polizei meldet einen Einbruch ins Sportzentrum in den Bruchwiesen in Waldfischbach-Burgalben, wo sich das Hallenbad und die Sporthalle befinden. Zwischen Freitag, 13 Uhr, und Montag, 7 Uhr, haben die Täter die Haupteingangstür aufgehebelt. Der Gebäudekomplex am Carentaner Platz wird derzeit renoviert. Bisher wurde lediglich ein beschädigter Stuhl im Innern festgestellt. Die Täter haben laut Polizeibericht nichts gestohlen. Der Schaden wird auf 100 Euro geschätzt. Hinweise: Telefon 06331/5200, E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de.