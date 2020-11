Die Industrie- und Handelskammer (IHK) saniert ihren Standort in Pirmasens. Das Dienstleitungszentrum in der Adam-Müller-Straße soll für 800.000 Euro auf Vordermann gebracht werden. Wie die IHK am Dienstag mitteilte, müssten aufgrund von Wasserschäden das Parkdeck und das Flachdach des Gebäudes in stand gesetzt werden. Insgesamt werd eine Fläche von zirka 1600 Quadratmetern saniert. Sabine Mesletzky, Leiterin Regionales und Kundenbetreuung betont: „Die regionalen Standorte der IHK sind wichtig für kompetenten Service vor Ort.“ Das stelle die IHK Pfalz mit dieser Investition zur Instandhaltung sicher. In Pirmasens vertritt die IHK nach eigenen Angaben 11.000 Mitgliedsunternehmen. Das hiesige DLZ ist zuständig für die Städte Pirmasens und Zweibrücken sowie für den kreis Südwestpfalz. Die Arbeiten haben am Dienstag begonnen und dauern laut IHK voraussichtlich bis Mitte 2021. Der Eingang Adam-Müller-Straße bleibt weiterhin für die Kunden geöffnet. Direkt vor dem Eingang gibt es Kurzzeitparkplätze. Weitere Parkmöglichkeiten stehen den Kunden auf dem Parkplatz im Strecktal zur Verfügung.

Das IHK-Gebäude in Pirmasens wurde 1975 erbaut und zuletzt vor 20 Jahren umgebaut und renoviert. Insgesamt sind hier 14 Mitarbeiter für die IHK-Mitgliedsunternehmen tätig. Sie bieten zum Beispiel Existenzgründungsberatungen an oder stellen Außenwirtschaftspapiere aus. Dazu gehört das Zentrum für Weiterbildung, das sich unter dem gleichen Dach befindet, hat eine Lehrwerkstatt für Auszubildende oder führt Schweißlehrgänge, Managementseminare oder Lehrgänge der Höheren Berufsbildung wie Industriemeister und Fachwirte durch.