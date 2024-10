Die französische Hotelkette „B&B Hotels“ zeigt gesteigertes Interesse an einer Neueröffnung in Pirmasens. Ein Grundstück und ein Investor stehen schon bereit, um das Projekt an der Ecke Höfelsgasse/Dankelsbachstraße umzusetzen.

Die Stadt verspricht sich von dem neuen Hotel, das sich allein auf Übernachtungen und Frühstück konzentriert, mehr Frequenz in der Innenstadt und einen positiven Effekt für Gastronomen und Einzelhändler. In Sachen Zeitplan übt sich OB Markus Zwick in Zurückhaltung: „Es kann zwei, drei Jahre dauern, bis der Betrieb startet.“

