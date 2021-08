Derby mit irrer Schlussphase: In der zweiten Fußball-Verbandspokalrunde unterlag der SC Hauenstein am Freitagabend dem SV Hinterweidenthal mit 1:2. Die Tore vor 500 Zuschauern: 1:0 Schacker (80.), 1:1 Schneider (81.), 1:2 Michael Helfrich (88.). Der spielbestimmende SCH traf dreimal Pfosten und Latte. Am Sonntag (17 Uhr) gastiert der SV Hermersberg zum Pokalduell der Landesliga-Titelkandidaten beim TSC Zweibrücken. Zeitgleich spielen: Weselberg - Knopp/Wiesbach, FC Rodalben - Fehrbach, Stambach - Herschberg.