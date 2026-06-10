Trotz leichten Regens beim Start gab es im Vorjahr beim Hexepäddl-Lauf einen neuen Streckenrekord. Ob das dieses Jahr auch gelingt?

Am Sonntag veranstaltet der Turnverein Hinterweidenthal zum sechsten Mal dieses Wasgaucup-Rennen. Auch wenn sich Anmeldungen noch in Grenzen halten, zeigt sich Peter Buchmann vom Organisationsteam optimistisch: „Wenn wir die 100er-Marke beim Hauptlauf knacken sollten, wären wir hochzufrieden. Die meisten entscheiden sich erfahrungsgemäß erst kurzfristig zur Teilnahme.“ Unerwartet viele Lauffreunde hätten sich diese Woche zu der Streckenbesichtigung eingefunden, berichtet Buchmann.

Derzeit sind 44 Läufer für den mit 350 Höhenmetern gespickten, 10,9 Kilometer langen Hauptlauf vorangemeldet, 7 sind es, Stand Mittwochnachmittag, beim Kurztrail (fünf Kilometer, 150 Höhenmeter). Start beider Läufe ist um 10 Uhr unweit des Turnplatzes an der Teufelstischturnhalle.

Keine Einwände

Probleme mit der Gestattung auf den Trails gibt es laut Buchmann nicht. „Die Gemeinde ist Waldeigentümer und weder der Bürgermeister noch der zuständige Revierförster habe Einwände gegen die Strecke geltend gemacht“, informiert er. An der Streckenführung hat sich nichts geändert. Man läuft über Pfade, Sandsteinfelsen und Ziehwege rein auf Waldboden. „Alles, was das Trail-Läuferherz höher schlagen lässt“, merkt Buchmann an.

Nach Erlenbach, Lemberg und Dahn ist der Hexepäddl-Lauf der vierte von neun Wasgaucup-Läufen. Den Streckenrekord steigerte im vergangenen Jahr der aus Hermersberg stammende, jetzt in Kaiserslautern lebende Tim Könnel auf 43:13 Minuten. Der im Dress des TuS Heltersberg startende HNO-Arzt gehört zur südwestdeutschen Laufelite, wird aber dieses Jahr, wie er mitteilt, nicht in Hinterweidenthal starten, weil er zeitgleich in Reichenbach an einem Rennen zum Laufladen-Cup teilnimmt. Damit hat Lars Holder vom TuS Schleiden die besten Chancen, im vierten Rennen der Serie den dritten Sieg einzufahren – nach seinen Triumphen in Lemberg und Dahn sowie einem zweiten Platz in Erlenbach. Der 29-jährige Wahl-Hinterweidenthaler, Wasgaucup-Gesamtsieger von 2021, wird beim Heimrennen am Start sein, ebenso seine Lebensgefährtin Angelina Giffhorn.

Vorjahressiegerin fehlt

Vorjahressiegerin Franziska Schrader steht beim Hexepäddl-Lauf wohl nicht hinter der Startlinie. Dafür ist mit der in Hauenstein wohnenden Milena Vogel, Siegerin beim Erlenbacher Seehoftrail, zu rechnen. Sie gehört, ebenso wie die Kaiserslautererin Natascha Hartl, Frauen-Gesamtsiegerin des Wasgaucups 2019, 2021 und 2024, zu den Favoritinnen.

Der zwei Kilometer lange Kinder- und Jugendlauf (Jahrgänge 2010 bis 2023) startet um 11.45 Uhr auf dem Turnplatz. Der 400-Meter-Bambini-Lauf (Jahrgänge 2017 bis 2024) beginnt dort um 12.15 Uhr. Ab 13.30 Uhr feiert der Turnverein Hinterweidenthal seinen Familientag.