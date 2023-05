Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwischen Nationalteam und Verbandsliga-Abstiegskampf pendelt Pascal Masch. Der Kapitän des SV Hermersberg muss am Sonntag (Anstoß: 15.15 Uhr) im Heimspiel gegen den FC Basara Mainz und auch im Nachholspiel am Mittwoch (19 Uhr) in Steinwenden allerdings zuschauen.

Maschs Sperre nach einem groben Foul im Derby gegen den FK Pirmasens II verlängerte sich nach der Unwetter-Absage der Partie am vergangenen Wochenende in Steinwenden um einige Tage. „Nun bin