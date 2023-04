Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der SV Hermersberg steht in der fünften Runde des Verbandspokals. In einer hochdramatischen Partie besiegte der Landesligist am Mittwochabend vor 700 Zuschauern letztlich verdient den klassentieferen SC Weselberg mit 3:2 (1:1).

Am Ende gab die läuferische Qualität des Landesligisten den Ausschlag. Den sich tapfer wehrenden Weselbergern schwanden in der Schlussviertelstunde die Kräfte. Als die Abwehr der Gastgeber in der