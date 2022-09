Im September ist die Zahl der arbeitslosen Menschen in der Westpfalz zurückgegangen, nachdem sie in den drei Monaten zuvor mit der Übernahme von ukrainischen Geflüchteten in die Zuständigkeit der Jobcenter deutlich angestiegen war.

Mit der für einen September üblichen Entwicklung fiel die Arbeitslosenzahl wieder unter die Marke von 17.000. Trotz der bekannten Unsicherheiten für den Arbeitsmarkt erreichte das gemeldete Arbeitsstellenangebot einen neuen Höchstwert.

„Im September hat der Arbeitsmarkt mehr Fahrt aufgenommen. Mit der typischen Herbstbelebung gab es mehr Neueinstellungen. Nachdem sich im August noch die späte Urlaubs- und Ferienzeit bemerkbar machte, wurden jetzt wieder mehr Arbeitsaufnahmen verzeichnet. Hinzu kommt, dass in den vergangenen Wochen viele Jugendliche in eine Ausbildung und damit ins Berufsleben gestartet sind“, erklärt Martina Sarter, die stellvertretende Leiterin der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens.

11,4 Prozent Arbeitslose in Pirmasens

In der Stadt Pirmasens waren im September 2.384 Männer und Frauen bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das waren 72 (2,9 Prozent) weniger als im August und 95 (4,2 Prozent) mehr als im September 2021. Die Arbeitslosenquote ist damit von 11,7 Prozent im August auf nun 11,4 Prozent gesunken. Sie lag um 0,5 Prozentpunkte höher als im Vorjahresmonat. Dem Arbeitgeber-Service wurden in den vergangenen vier Wochen von den Arbeitgebern aus der Stadt Pirmasens 93 zu besetzende Stellen gemeldet. Das waren 25 weniger als im August und fünf weniger als im September 2021. Es befanden sich zum Zähltag noch 608 offene Stellen im Bestand.

Im Landkreis Südwestpfalz waren im August 1.760 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 58 (3,2 Prozent) weniger als im August und 131 (6,9 Prozent) weniger als im September 2021. Die Arbeitslosenquote ist damit von 3,6 Prozent im August auf 3,5 Prozent gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist sie um 0,2 Prozent zurückgegangen. Dem Arbeitgeber-Service wurden in den vergangenen vier Wochen aus dem Landkreis 40 zu besetzende Stellen gemeldet, 24 weniger als im August und 36 weniger als im September 2021. Damit gab es zum Zähltag noch 629 offene Stellen. „Die westpfälzischen Unternehmen suchen trotz aktueller Herausforderungen und Unsicherheiten über alle Branchen hinweg intensiv nach neuen Fachkräften. In der Westpfalz waren nie so viele offene Stellen gemeldet wie derzeit“, so Sarter.