Die 13 soll zur Glückszahl werden: Am Samstag, 13. Juni, lädt der Heimatverein Heltersberg zum 13. Brunnenwanderweg-Marathon ein. Start und Ziel liegen an der Hütte des Heimatvereins am Zimmerkopf in Heltersberg.

Weitwandern liegt im Trend und findet immer mehr Zuspruch – das bestätigen die Organisatoren in den vergangenen Jahren. Die idyllischen Strecken rund um Heltersberg, die aufmerksamen Wanderern eindrucksvolle Naturerlebnisse bieten, erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Viele Teilnehmende, teils mit weiter Anreise, kommen wegen der Wanderung und des anschließenden gemütlichen Beisammenseins regelmäßig wieder. Ob Wiederholer oder Neueinsteiger: Bei der 13. Auflage ist für alle etwas dabei.

Zur Auswahl stehen eine Teilmarathonstrecke (13,8 Kilometer, 264 Höhenmeter), ein Halbmarathon (24,5 Kilometer, 570 Höhenmeter) und der komplette Marathon auf dem gesamten Brunnenwanderweg (40,1 Kilometer, 750 Höhenmeter). Die Strecke umfasst drei Verpflegungsstationen, die bei den Streckenkilometern zehn, 19 und 30 aufgebaut sind.

Die Startgebühr beträgt acht Euro. Sie umfasst an allen Stationen Tee, Wasser, Obst und den beliebten Fitness-Power-Kuchen. Zusätzlich werden – an den Stationen wie auch an der Hütte – weitere Getränke und belegte Brötchen zu fairen Preisen angeboten.

Gestartet werden kann ab 7 Uhr. Die Anmeldung für den Marathon ist bis 8 Uhr geöffnet; ein späterer Start auf der Marathonstrecke ist nicht möglich. Wer Teil- oder Halbmarathon geht, kann bis 10 Uhr starten. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

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