Auch wenn im letzten Jahr einige Vorträge beim Historischen Verein Pirmasens aufgrund der Corona-Beschränkungen ausfallen mussten, kann der Verein in diesen Tagen wieder ein umfangreiches und interessantes Jahrbuch mit Beiträgen zur Pirmasenser Stadtgeschichte und darüber hinaus präsentieren. 13 Beiträge umfasst das über 200 Seiten starke Buch.

Den Auftakt bei den Berichten macht Isabelle Faust mit einem Beitrag über die Grüfte und Mausoleen auf dem Alten Friedhof in Pirmasens. Anhand alter Pläne und historischer Fotos gestaltet sie die Spurensuche interessant und abwechslungsreich. Martin Wenz geht in seinem Beitrag „Das Herrenhaus des Hombrunnerhofs“ auf einen stadtgeschichtlichen Aspekt aus der Landgrafenzeit ein. Der Hof war Teil der barocken Gutslandschaft in Pirmasens. Für den Ausbau der B10 musste er weichen. Umso bedeutender ist hier das Zusammentragen der Fakten.

Mit der Familiengeschichte des hessisch-darmstädtischen Hofbüchsenmachers Johann Peter Boßler beschäftigt sich dessen Nachfahre Marcel Christian Boßler. Von familiären Aufzeichnungen angeregt, machte er sich auf Spurensuche. Einer der wenigen Vorträge, die im letzten Jahr gehalten werden konnten, war der zweite Teil der Geschichte des Dreißigjährigen Krieges und seine Auswirkungen auf die Südpfalz. Rolf Übel, Stadtarchivar von Annweiler, hat ihn zusammengefasst.

Das Leben von Landgraf Ludwig IX

Anlässlich der Tagung der Westricher Geschichtsvereine in Pirmasens entstanden Beiträge zum Leben von Landgraf Ludwig IX. von Wolfgang Brendel und Helga Knerr. Der Vortrag, den Bettina Hünerfauth, stellvertretende Leiterin der Landesarchäologie Speyer, im Oktober 2020 gehalten hat, kann nun auch nachgelesen werden. Sie informiert anschaulich darüber, welche Aufgaben die Landesarchäologie von der Bergung bei Ausgrabungen auf pfälzischen Burgen bis zur Ausstellung erledigen muss.

Klaus Karg befasst sich mit der Lebensgeschichte von Matthias Erzberger, einem Politiker und Gründervater der Weimarer Republik. Aus den Reihen des Gersbacher Chronikausschusses gibt es zwei Beiträge von Esther Ringling, die sich mit der Geschichte des Betsaales beschäftigen. Stefan Hirschmann hat sich mit der Geschichte der mittelalterlichen Kerker auf Burg Trifels und Burg Scharfenberg beschäftigt und einen Beitrag dazu vorgelegt. Die aufwendigen, auf Latein abgefassten Quellen, liegen dem Bericht als Fußnoten bei.

Leben an der Grenze

Luise Wenz hat ihre Erinnerungen an den jüdischen Arzt Max Hofmann aufgeschrieben und damit einen weiteren Beitrag dazu geleistet, das Leben der jüdischen Gemeinde in Pirmasens zu dokumentieren. Erstmalig in Deutsch und Französisch ist ein Beitrag von Joél Beck aufgenommen worden, der sich mit den Problemen an der Grenze zwischen dem Departement Moselle und der Südwestpfalz in der Zeit zwischen dem Frieden von Versailles und dem deutsch-französischen Grenzvertrag von 1925 beschäftigt.

Info