Die Hauptstraße in Waldfischbach-Burgalben wird nach dem Brand des ehemaligen Hotels Martin wieder freigegeben. Im Laufe des Dienstagnachmittags sollte die Sperrung aufgehoben werden, teilte die Kreisverwaltung mit. Der Verkehr kann wieder in beide Richtungen fließen. Der Gehweg bleibt auf der Straßenseite der Brandruine gesperrt. Die Sicherungsmaßnahmen wurden vom Statiker abgenommen. Mithilfe von Sensoren beobachte der Experte eventuelle Bewegungen des Gebäudes und daraus resultierende Risse. Damit soll ausgeschlossen, dass eine Gefahr von dem Gebäude ausgeht, die nicht bemerkt wird. Ein Bauzaun sorgt dafür, dass Fußgänger nicht direkt am Haus vorbeigehen.