Der Deutsche Handball-Bund hat wegen der Corona-Krise die für den 9. August geplante Partie seiner U17-Mädchen gegen Ungarn in Rodalben abgesetzt. „Leider hat der DHB uns abgesagt. Aber er hat uns Hoffnung auf ein anderes Länderspiel gemacht“, informierte am Mittwoch der Handball-Abteilungsleiter der TS Rodalben, Romuald Hirtle. Die Turnerschaft hatte 2019 erstmals ein Nachwuchs-Länderspiel ausgerichtet. 850 begeistert mitgehende Zuschauer erlebten in der TSR-Halle den 26:23-Sieg der deutschen U17 gegen Frankreich. Rodalben hatte sich damals als Austragungsort für weitere Länderspiele empfohlen.