Fast 100 Partnerschaftsfreunde von Belerf, darunter rund 40 Gäste aus Belmont, haben ihr diesjähriges Treffen den Idealen der Demokratie und der Meinungsfreiheit gewidmet.

Als inhaltlicher Schwerpunkt des Treffens diente ein Exkurs in die deutsche Demokratiegeschichte am Beispiel des Hambacher Festes 1832. Damals fanden die Freiheitsideale der Französischen Revolution in Deutschland Widerhall. Das diesjährige Treffen verstand sich als Initialbegegnung und stellte die Weichen für das 55. Jubiläum der Städtepartnerschaft zwischen Erweiler und Belmont im Jahr 2027.

In vier Gruppen, jeweils zweisprachig in Deutsch und Französisch geführt, besuchten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Ausstellung „Hinauf, hinauf zum Schloss“. Bereits am Vorabend hatten sie sich auf dem Belmont-Platz in Erweiler mit historischen deutschen und französischen Revolutionsliedern und deren Bedeutung für das partnerschaftliche Thema 2026 eingestimmt. Im Anschluss an den Exkurs in die Demokratiegeschichte kehrte die Gruppe traditionsgemäß im Weingut Gries in Rhodt ein, wo als Höhepunkt von Belerf 2026 ein gemeinsames Freundschaftsessen mit den französischen Gästen stattfand.

Wie bei dieser Partnerschaft üblich, trafen sich die beiden Partnerschaftskomitees zu einer gemeinsamen Arbeitssitzung. Nach Angaben der Partnerschaftsvorsitzenden Petra Bartenschlager ging es dabei bereits um konkrete Planungen für das 55. Jubiläum an Pfingsten 2027 in Belmont.

Neben besonderen Feierlichkeiten, zu denen voraussichtlich wieder viele Bürgerinnen und Bürger nach Belmont reisen werden, ist als Höhepunkt eine Fahrradreise mit jungen Menschen geplant. Sie soll über rund 560 Kilometer von der Pfalz bis nach Belmont durch reizvolle französische Regionen führen. Die Organisation dieser Aktion übernimmt der Partnerschaftsaktive und Fahrradsport-Experte Christof Riemeyer.