Bekannte Pirmasenser Firmen haben sich zusammengeschlossen. Sie planen etwas Neues: eine große Afterwork-Party mit Modenschau, Mega-Torte und Musik vom DJ.

Um was geht es?

Die Wasgau AG sowie die in der Initiative Schuhstadt engagierten Firmen laden für Freitag, 3. Juli, zur Afterwork-Party. Sie beginnt um 17 Uhr im Bereich des Höfle-Ecks, wo die Wasgau ihr Schuhstadt-Café und den 24/7-Supermarkt betreibt. Die Veranstaltung kostet keinen Eintritt.

Wie kam es dazu?

Ursprünglich hatten die Firmen die Idee für ihre eigenen Mitarbeiter ein Event im Herzen der Stadt zu organisieren. Schnell erweiterten sich die Pläne und so kam der Gedanke auf, eine öffentliche Veranstaltung für alle anzubieten. Die Örtlichkeit dafür war schnell gefunden: das Höfle-Eck. Dort ist die Wasgau AG vertreten und zugleich gibt es dort eine Fläche zum Feiern, die so bislang noch nicht bespielt wurde.

Um was kümmert sich die Wasgau AG und was tragen die Schuhfirmen dazu bei?

Natürlich gibt es etwas zu Essen und zu trinken. Für diesen Bereich trägt die Wasgau AG aus naheligenden Gründen die Verantwortung. Geboten werden unter anderem vegetarische Gerichte und Cocktails, aber auch Kaffee und Kuchen wird es geben, kündigt Wasgau-Marketingchefin Isolde Woll an. Ein Höhepunkt soll eine überdimensional große Torte in Form einer Schuhschachtel sein. Sie soll gegen eine Spende angeboten werden. Das Geld fließt an das Hospiz Haus Magdalena und das Frauenhaus in Pirmasens. Der Anschnitt ist für 19 Uhr geplant.

Die Schuhfirmen präsentieren sich bei der Afterworkparty unter anderem mit drei Modeschauen, bei denen sie ihre aktuelle Kollektion präsentieren. Das geschieht um 18, 19.30 und 21 Uhr auf einer eigens aufgebauten Bühne. Als Models fungieren dabei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pirmasenser Schuhmarken.

Was wird noch geboten?

„Schuhe aus Pirmasens sind nicht nur ein Produkt. Sie stehen für Stil, Können und Identität. Genau dieses Gefühl möchten wir an diesem Abend auf die Straße bringen“, sagt Andreas Klautzsch, geschäftsführender Gesellschafter von Kennel & Schmenger. Die Veranstaltungsfläche wird in verschiedene Erlebnisbereiche gegliedert sein: Stehtische, Sonnenschirme, Aktionsflächen, Lounge-Zone, Schuhboxen, Laufsteg und Gastronomie greifen ineinander. Als besonderer Hingucker dienen zwei Busse der Stadtwerke, die mit Werbung von Wasgau und Schuhstadt-Initiative bedruckt sind. Die beiden Fahrzeuge sollen bei der Veranstaltung ebenfalls auf dem Areal stehen. Einer davon dient als Garderobenwaagen für die Models. Die sollen von dort, in einheitlich schwarzem Look, über einen schwarzen Teppich zum Laufsteg laufen, um dort die Schuhe der einzelnen Marken zu präsentieren. Zusätzlich werden die Modenschuhen auf einem großen LED-Bildschirm übertragen, kündigt Caprice-Chef Jürgen Cölsch an.

Wer mutig ist, kann sich zudem vor Ort ein Tatoo stechen lassen. Außerdem wird ein Schnellzeichner anwesend sein. Er kann beispielsweise das Konterfei der Partygäste auf Einkaufstaschen der Schuhstadt-Initiative malen und somit eine dauerhafte Erinnerung an einen hoffentlich schönen Abend schaffen.

Wie sieht das Sicherheitskonzept aus?

Die Höfelsgasse wird am Veranstaltungstag ab mittags für den verkehr komplett gesperrt. Das Ordnungsamt war in die Planungen miteingebunden. Es wird sichergestellt, dass keine Autos durch die Straße kommen. Gleichzeitig wird ein Rettungsweg freigehalten. Im Ernstfall könnten die auf der Höfelsgasse platzierten Sitzmöglichkeiten schnell entfernt werden, damit Feuerwehr und Co. problemlos ans Ziel kämen.

Müssen Anwohner Lärm befürchten?

Wenn viele Menschen zusammenkommen und ein DJ Musik auflegt, wird die Geräuschkulisse zwansgweise eine andere als sonst sein. Die Veranstalter haben für die Afterworkparty jedoch ein klares Ende im Blick – nicht zuletzt mit Blick auf den Lärmschutz. Um 23 Uhr sollen die letzten Beats von DJ Dario erklingen. Danach bleibt die Musik aus. Ziel ist, dass der Platz um 24 Uhr wieder leer ist

Was hat es mit den besonderen Armbändern auf sich?

Besucherinnen und Besucher können sich am Veranstaltungstag ein besonderes Armband sichern. Das gibt es kostenlos an der Bonkasse. Es soll am Folgetag eine wichtige Rolle spielen. Am Samstag, 4. Juli, findet in den Outlets der Schufabriken in Pirmasens der Sommer-Sale statt. Zusätzlich zu den damit verbundenen Preisnachlässen gewähren die Schuhoutlets weitere Preisvorteile. So soll der Afterwork-Abend mit einem Impuls für die Pirmasenser Schuh- und Outletlandschaft verbunden werden.

Und wenn es regnet?

Die Veranstalter werden Schirme aufstellen, die sowohl bei Sonne als auch bei Regen Schutz bieten. Außerdem gibt es weitere Unterstellmöglichkeiten. Caprice-Chef Jürgen Cölsch sagt: „Wir sind alle Unternehmer. Wir sind es gewohnt, Entscheidungen zu treffen und werden auf das Wetter bei Bedarf kurzfristig reagieren.“