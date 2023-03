Berauschte Fahrer hinterm Steuer, Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis, andere mit Drogen im Gepäck: Eine abendliche Großkontrolle von Polizei und Zoll hat am Donnerstag an der B10 bei Pirmasens so einiges ans Tageslicht gebracht.

Zweieinhalb Stunden lang hatten Beamte Fahrzeuge und deren Insassen unter die Lupe genommen. Gestoppt wurden, wie die Polizei am Freitag berichtete, 65 Fahrzeuge. Näher hingeschaut wurde bei knapp 90 Personen. Dabei sei „eine Vielzahl von strafrechtlich relevanten Delikten“ dokumentiert worden: Mehrere Kontrollierte sehen nun Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit am Steuer oder Besitzes von Betäubungsmitteln entgegen. Zudem wurden Strafverfahren wegen illegaler Einreise und Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf illegale Arbeitsaufnahme eingeleitet. Was diese Tatbestände betrifft, kümmerten sich Zoll und Bundespolizei um die Sünder.

Auch Gendarmerie schaut hin

Die Polizeiinspektion Pirmasens hatte Regie geführt bei der behördenübergreifenden Aktion. Nicht nur von der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und vom Zoll, auch vom Präsidium Einsatz, Technik und Logistik der Landespolizei waren Kräfte zur Verstärkung angerückt. Zudem hatte die deutsch-französische Einsatzeinheit der Gendarmerie die Kontrolle unterstützt. Besonders im Fokus standen nach Polizeiangaben bei der Aktion, die von 18 Uhr bis gegen 22.30 gedauert hatte, die Verkehrssicherheit sowie die Bekämpfung der Eigentumskriminalität.