Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Landgraf-Ludwig-Realschule plus plant einen großen Flohmarkt in der Messehalle. Mit den Einnahmen soll die Tierrettung Contwig unterstützt werden. Was die Besucher am 11. Juni erwartet und wie Sie selbst helfen können.

Als „extrem unterstützenswert“ bezeichnet die Lehrerin Kerstin Bellmann das, was die Tierrettung Contwig momentan leistet. Der gemeinnützige Verein ist seit Beginn des Krieges mehrfach