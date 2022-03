Seit einer Woche gilt für Beschäftigte im Gesundheitswesen die Corona-Impfpflicht. Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz überwacht die Einhaltung dieser Impfpflicht. Mehr als 100 Einrichtungen haben sich über das Meldeportal bereits registriert. Rund 300 Mitarbeiter müssen jetzt überprüft werden.

Wie Landrätin Susanne Ganster am Montag in der Kreistagssitzung im Waldfischbacher Bürgerhaus informierte, haben sich bislang 103 Einrichtungen auf der Meldeplattform des Landes registriert. Bislang seien so 296 Menschen gemeldet worden, die im Gesundheitswesen beschäftigt, aber nicht gegen das Coronavirus geimpft sind. „Diese Personen werden jetzt vom Gesundheitsamt kontaktiert und befragt, ob es eine Kontraindikation gibt. Dann müssen Atteste vorgelegt werden“, erklärte Ganster. Sie sprach davon, dass dies nur eine Momentaufnahme sei. „Wie viele Einrichtungen es gibt, wissen wir nicht“, bemerkte sie.

Hohe Impfquote im Kreis

Im Kreis liegt die Impfquote über dem Landesdurchschnitt, in der vergangenen Woche waren 83,5 Prozent der über Vierjährigen vollständig geimpft. Da die Omikronwelle derzeit für viele Infektionen sorgt, ist auch die Anzahl der Genesenen stark gestiegen.

Als das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung im Februar als eine von zwei Pilotbehörden ausgewählt wurde, um das Meldesystem auszuprobieren, ging die Kreisverwaltung davon aus, dass mit Beginn der einrichtungsbezogenen Impfpflicht etwa 500 bis 1000 Menschen als ungeimpft gemeldet werden müssen. Wenn Arbeitnehmer keinen vollständigen Impfschutz nachweisen können, droht nach einer Anhörungsfrist von 14 Tagen ein Bußgeld von 500 Euro. Außerdem verfällt der Anspruch auf Lohn und der Arbeitsplatz darf nicht mehr betreten werden.