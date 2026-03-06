Die Fußgängerbrücke über die B10 zum Bahnhof Hinterweidenthal wird ab Montag, 9. März, gesperrt. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern mitteilt, stehen im Bereich der Zuwegung zur Fußgängerbrücke dringende Bauarbeiten an, deshalb ist eine Nutzung der Brücke vorübergehend nicht möglich. Der Bahnhof ist nur über die Straße zum Bahnhof zu erreichen. Die Sperrung beginnt am Montag, 9. März, und wird voraussichtlich bis zum 17. März andauern.