Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Jubel in Weselberg am Mittwochabend, Losglück für Hermersberg am Donnerstagvormittag: Der Landesligist spielt im Viertelfinale des Fußball-Verbandspokals gegen Drittligist 1. FC Kaiserslautern. Weselberg empfängt nach seinem Coup Verbandsligist TSV Gau-Odernheim.

Sascha Wilhelm erfuhr erst kurz vor dem Anpfiff des Achtelfinales seines SC Weselberg gegen Oberligist FC Speyer 09 von seinem Einsatz. „Es war mein erstes Spiel von Anfang an seit anderthalb