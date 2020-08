Der SV Hinterweidenthal hat am Samstagabend das Dahnertal-Derby der 1. Fußball-Verbandspokalrunde gegen die Sportfreunde Bundenthal mit 1:0 (0:0) gewonnen. 200 Zuschauer erlebten auf dem Ausweichplatz im Schulzentrum Dahn - das Sportheim von Gastgeber Bundenthal wird umfangreich renoviert - das Duell der beiden Landesligisten. Der als Angreifer aufgebotene, in der Schlussphase wieder in der Abwehr spielende Kim-Dan Schenk schloss zu Beginn der zweiten Halbzeit einen Konter zum entscheidenden Tor ab.