Zum ersten Mal seit 35 Jahren standen sich am Freitagabend die ersten Mannschaften des SC Hauenstein und des SV Hinterweidenthal in einem Punktspiel gegenüber. Ex-Regionalligist Hauenstein gewann das Wasgauderby der Fußball-Landesliga gegen Aufsteiger Hinterweidenthal mit 5:1 (2:1). Vor 450 Zuschauern im Stadion am Neding trafen Yannick Roth, Noel-Niklas Kästner, Niklas Kupper, Kevin Schönborn und Philipp Weishaar für den Sportclub. Das zwischenzeitliche 1:1 erzielte Hinterweidenthals Verteidiger Michael Helfrich. Überragend beim SCH: Kapitän Christoph Seibel. Der Hinterweidenthaler Marius Schäfer sah beim Stand von 3:1 Gelb-Rot. „Zehn Punkte nach vier Spielen – wenn mir das einer vor der Saison angeboten hätte, hätte ich sofort unterschreiben“, sagte nach dem Abpfiff der gut gelaunte SCH-Spielertrainer Kupper.