Der FK Pirmasens hat Spitzenreiter TSV Steinbach Haiger nicht stoppen können. In der Fußball-Regionalliga unterlagen die Pfälzer am Freitagabend den Hessen mit 1:4 (0:0). Der FKP machte dem Titelkandidaten lange das Leben sehr schwer, besaß zwei Chancen zum 1:0. Dann wendete in der 55. Minute ein Freistoßtor von Philipp Hanke aus 40 Metern das Blatt. Enis Bytyqi und Sasa Strujic erhöhten auf 0:3. Kevin Frisorger verkürzte per Kopfball auf 1:3. In der Schlussminute war Bytyqi erneut erfolgreich.