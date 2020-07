In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kontrollierten Polizisten eine junge Frau in der Hauptstraße in Waldfischbach-Burgalben. Da sie ihre Personalien laut Polizei nicht angeben wollte, wurde ihre Tasche nach Ausweispapieren durchsucht. Neben dem Ausweis der Frau fanden die Beamten aber auch einen Joint. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet. Der Joint wurde sichergestellt.