Frisch eingesetzte Forellen sind aus einem Fischteich gestohlen worden. Die Tat, die der Polizei erst am Samstag bekannt wurde, hat sich zwischen 4. und 11. September ereignet. Der Fischteich liegt neben der L 490 in unmittelbarer Nähe zu der Erlenbacher Kreuzung. Deswegen hält die Polizei es für möglich, dass der Dieb bei seinem Tun beobachtet wurde. Zeugen bittet die Polizei, sich unter Telefon 06391/9160 oder per E-Mail unter pidahn@polizei.rlp.de zu melden.