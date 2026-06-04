Mit einem Auswärtsspiel startet der FK Pirmasens am Sonntag um 14 Uhr in die Aufstiegsrunde zur Fußball-Regionalliga.

Da der VfR Mannheim am Donnerstagnachmittag die erste Partie der Dreierrunde gegen den Hessenliga-Vizemeister FC Eddersheim mit 4:1 gewann, muss der FKP nun zunächst am Sonntag in dem Stadtteil von Hattersheim am Main antreten. Erreichen die Pirmasenser dort zumindest ein Unentschieden, reicht ihnen am Mittwoch (Anstoß: 19 Uhr) im Framas-Stadion ein Sieg – egal in welcher Höhe – gegen den Zweiten der Oberliga Baden-Württemberg zum Aufstieg. Eine Niederlage in Eddersheim würde angesichts des Torverhältnisses schon fast das Aus für „die Klub“ bedeuten.

Unter den 2913 Zuschauern im Rhein-Neckar-Stadion war an Fronleichnam auch das Trainerteam des FKP. Chefcoach Daniel Paulus zeigte sich beeindruckt „von der spielerischen Stärke des VfR Mannheim“ und vom Kapitän der Nordbadener, dem ehemals langjährigen Bundesliga-Profi Alexander Esswein, der als hängende Spitze agierte. Paulus: „Er ist für seine 36 Jahre noch ziemlich spritzig, umtriebig, schießt die Standards – ein echter Unterschiedsspieler.“ Das 1:0 für den VfR erzielte Lennart Thum, aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar als Torjäger des FC Arminia Ludwigshafen und des 1. FC Kaiserslautern II bekannt.

Grieß und Ehrhart wieder fit

Das FKP-Team trainierte am Morgen des Feiertags. Mit dabei: Kapitän Yannick Grieß und Top-Torschütze Marc Ehrhart, die vergangenen Samstag im letzten Ligaspiel verletzungsbedingt pausiert hatten.