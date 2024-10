Goldener Oktober für den FK Pirmasens II: Das 5:1 (3:0) am Sonntag beim Tabellenvorletzten TuS Steinbach war schon der dritte Sieg in diesem Monat für die Pirmasenser, die damit in der Fußball-Verbandsliga auf Rang zwölf vorrückten.

„Alles in allem eine verdiente Niederlage. Wir sind leider gar nicht ins Spiel gekommen und haben in der ersten Halbzeit bittere Gegentreffer kassiert“,