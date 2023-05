Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

A-Junior Tom Rohe (18) hat in den letzten drei Verbandsliga-Partien im Herren-Team des FK Pirmasens II ausgeholfen – und blieb dabei ungeschlagen. Das soll auch am Sonntag im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten TSV Gau-Odernheim (Anstoß: 16 Uhr) so bleiben.

Am 23. April, kurz vor der Partie des FK Pirmasens II gegen TuS Steinbach, verletzte sich Innenverteidiger Bastian Skorski und musste passen. Damit schlug die Stunde des von der eigenen A-Jugend „abkommandierten“