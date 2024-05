Der FK Windsberg ist in die Tischtennis-Bezirksliga aufgestiegen. Doch es gibt ein zweites Team, das hochdarf.

Der Vizemeister der Bezirksklasse Ost setzte sich am Samstag bei der Relegation gegen den Zweiten der Bezirksklasse West, VT Contwig, und den gastgebenden Bezirksliga-Achten Weselberg II durch. Auch Contwig darf als Zweiter der Relegation hoch in die Bezirksliga. „Regeltechnisch ist nur Windsberg aufgestiegen. Aber dann wären es nächste Saison in der Bezirksliga nur neun Mannschaften gewesen, und ich hätte die Contwiger ohnehin gefragt, ob sie aufsteigen wollen“, erklärte Bezirkssportwart Sebastian Kranitz (Pirmasens).

Zum Auftakt der Dreierrunde schlug Contwig die Weselberger nach 6:2-Führung mit 9:5. Den neunten Punkt holte Michael Semar nach 0:2-Satzrückstand gegen Philipp Müller. In der folgenden Partie führte Windsberg mit 6:3 gegen Contwig. Nach Semars Drei-Satz-Erfolg gegen Hans Grünfelder stand es nur noch 7:6. Es wurde eng. Sascha Kochert drehte gegen Contwigs Andreas Striegel einen 0:2-Satzrückstand noch zum Sieg. Contwigs Melanie Haufschild bezwang den Windsberger Manuel Meder und brachte Contwig ins Abschlussdoppel. Dort führte das VT-Spitzendoppel Markus Wilhelm/Paul Sefrin bereits mit 2:0, doch die Windsberger Niko Strufe und David Moll gewannen noch mit 3:2, was den 9:7-Gesamterfolg für die Pirmasenser bedeutete.

Mit einem Kantersieg im Abschlussspiel hätte Weselberg Bezirksligist bleiben können, doch Windsberg setzte sich mit 9:4 durch. „ Bei uns war mehr nicht drin“, sagte SVW-Kapitän Marco Wilhelm zur Relegation vor 50 Zuschauern im Weselberger Schützenhaus.