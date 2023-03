Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Patrick Fischer ist in der zweiten Saison Cheftrainer des FK Pirmasens. Der 39-Jährige hat ein großes Ziel: nicht auf einem der bis zu sechs Abstiegsplätze in der Fußball-Regionalliga zu landen. Am Dienstag spielt der FKP ab 19 Uhr im Bruchwegstadion bei Mainz 05 II. RHEINPFALZ-Redakteur Peter Brandstetter sprach mit Fischer.

Herr Fischer, Ihre Mannschaft ist nach nur zwei Punkten aus den vier Spielen im neuen Jahr zum ersten Mal in dieser Saison auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. Wie beurteilen Sie die Lage kurz vor dem Hinrundenende?

Es