Die Optimisten beim FK Pirmasens sind weniger geworden. Nach vier Niederlagen in Serie erscheint der Abstieg aus der Regionalliga wahrscheinlich. Doch noch sind zehn Spiele zu spielen. Der noch sieglose neue Trainer erläutert vor dem Saar-Pfalz-Derby am Freitagabend beim FC Homburg, was ihm Hoffnung gibt.

Kevin Stotz kam im Januar als Nachfolger des entlassenen Patrick Fischer zum FK Pirmasens. Er übernahm das Team von Interimscoach Martin Gries auf einem voraussichtlichen Nichtabstiegsplatz. Gries hatte