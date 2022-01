Fußball-Regionalligist FK Pirmasens hat am Montag Julian Kern bis Saisonende unter Vertrag genommen. Der 27-jährige Linksverteidiger, 2016 Oberliga-Vizemeister und Verbandspokalsieger mit dem SC Hauenstein, kommt vom saarländischen Oberligisten SV Röchling Völklingen. Außerdem engagiert sich künftig Andreas Wellner, in Pirmasens arbeitender Ex-Oberligaspieler und Ex-Trainer (Völklingen, Auersmacher), als Koordinator beim FKP. Der 41-Jährige soll Cheftrainer Kevin Stotz in dessen Zweitfunktion als Sportlicher Leiter unterstützen.