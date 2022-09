Am Rande des Oberliga-Spitzenspiels am Mittwochabend, das der FK Pirmasens vor knapp 1000 Zuschauern auf der Husterhöhe verdient mit 1:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern II gewann, wurde bekannt, dass für die Mitgliederversammlung am kommenden Dienstag ein Misstrauensantrag gegen Präsident Jürgen Kölsch vorliegt. Diesen haben elf Mitglieder unterzeichnet. Ihm würden Trainer-Fehlentscheidungen und Alleingänge vorgeworfen, teilte Kölsch mit. Er verwies darauf, dass er seit 18 Jahren ehrenamtlich für den mittlerweile schuldenfreien Verein arbeite und „immer ein Teamplayer“ gewesen sei. Hans Schaufler und Stefan Woll vom Aufsichtsrat betonten, dass das Gremium „geschlossen“ hinter Kölsch stehe.