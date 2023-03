Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das „Szenario 2“ beschäftigt derzeit David Becker in seinem Hauptberuf als Grundschullehrer. Aber natürlich ist der seit sechs Wochen verletzt fehlende Kapitän des Regionalligisten FK Pirmasens auch weiterhin nah dran an seiner Mannschaft, die am Sonntag um 14 Uhr den FC Gießen auf der inzwischen schneefreien Husterhöhe erwartet. Am Samstag macht Becker einen weiteren Schritt in Richtung Comeback.

Es passierte am 11. Dezember im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart II: David Becker erlitt einen Muskelfaserriss am Bauch. Eine üble Verletzung, weil die Bauchmuskulatur bei fast