Der FK Pirmasens hat am Samstag in der Fußball-Regionalliga mit einem leistungsgerechten 1:1 (0:0) beim Tabellenzweiten TSV Steinbach Haiger überrascht. Die Hessen gingen durch einen unberechtigten Handelfmeter in Führung; Sascha Marquet verwandelte in der 50. Minute, wobei FKP-Keeper Benjamin Reitz noch die Hand am Ball hatte. Zehn Minuten später köpfte Dennis Krob nach Flanke von Dennis Chessa das 1:1.