Mit 3:0 (1:0) hat Fußball-Regionalligist FK Pirmasens am Mittwochabend das Verbandspokal-Derby beim Landesligisten SV Hermersberg gewonnen und steht damit im Achtelfinale. FKP-Trainer Patrick Fischer verzichtete dabei in der Startelf auf einige Stammspieler. Eine verunglückte Flanke von Mike Scharwath brachte bereits in der zweiten Spielminute das Führungstor. Christopher Ludy, Co-Spielertrainer der zweiten Mannschaft, erhöhte in der 59. Minute auf 2:0 – die Vorentscheidung vor rund 500 Zuschauern. Dem von Eintracht Frankfurt gekommenen Jabez Makanda, erstmals von Beginn an dabei, gelang noch das 3:0.