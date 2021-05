Die Corona-Lage entspannt sich. Ab Freitag ist in Pirmasens die Bundesnotbremse nicht mehr angezogen, und zugleich tritt die zweite Stufe des Perspektivplans Rheinland-Pfalz in Kraft. Das bedeutet unter anderem, dass wieder bis zu 100 Zuschauer beim Sport zugelassen. Dass er zu seinem vorletzten Saison-Heimspiel am Samstag gegen Mainz 05 II Publikum zulassen will, hatte Fußball-Regionalligist FK Pirmasens bereits vorige Woche angekündigt. Nun stehen die Modalitäten fest.

In den ersten zwei Saisonmonaten durften unter Corona-Bedingungen noch 619 Zuschauer ins 10.000 Menschen fassende Framas-Stadion auf der Husterhöhe, das daher erstmals seit dem DFB-Pokal-Spiel 2006 gegen Werder Bremen wieder „ausverkauft“ war. Im November pausierte die Regionalliga wegen der Pandemie. Seit Dezember trug der FKP „Geisterspiele“ aus, in denen auf der Tribüne nur Mitglieder der Vereinsführung, Ersatzspieler und Medienvertreter saßen.

Chancengleichheit

Präsidium und Aufsichtsrat haben beschlossen, die 100 Plätze für die Partie gegen Mainz 05 II (mit Ex-FKP-Angreifer Florian Bohnert) an Dauerkartenbesitzer zu vergeben. Zum letzten Saison-Heimspiel erwarten die Pirmasenser am 12. Juni den TSV Schott Mainz. „Da der FKP mehr als 300 Dauerkarten verkauft hat, gilt hier der Grundsatz: Wer beim Spiel gegen Mainz 05 eine Karte bekommt, ist, falls sich das Zuschauerkontingent für Schott Mainz nicht erhöht, dann nicht erneut zugelassen, um eine Chancengleichheit auf den Erhalt einer Karte zu gewährleisten“, teilte der FKP am Mittwoch mit.

Geimpft oder getestet

Zuschauer müssen den kompletten Corona-Impfschutz oder einen negativen, maximal zwei Tage alten Corona-Schnelltest (kein Selbsttest) nachweisen. Es wird nur die Haupttribüne geöffnet, und man muss eine Maske tragen.

Reservierung am Donnerstag

Die Inhaber von Dauer- oder Sponsorenkarten können sich am Donnerstag von 10 bis 14 Uhr telefonisch unter 06331/12963 oder 228191 anmelden. Eine Reservierung per E-Mail ist nicht möglich.

FKP II trainiert wieder

Da ab Freitag auch Freiluft-Gruppensport mit fünf Personen aus fünf Haushalten möglich ist, nimmt das Herren-Verbandsligateam des FKP am Montag wieder das Training auf.

Neufang fällt aus

Die erste Mannschaft muss am Samstag gegen Mainz 05 II auf den zuletzt so starken Mittelfeldspieler Arne Neufang verzichten, Der Student der Sportwissenschaften hat eine wichtige Veranstaltung an der Uni. Die beim 0:1 in Gießen fehlenden Leistungsträger Dennis Chessa und David Becker haben nach Krankheits- beziehungsweise Verletzungspause am Dienstag wieder voll mittrainiert.