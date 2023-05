Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kevin Frisorger, Innenverteidiger des Fußball-Regionalligisten FK Pirmasens, hat sich am Samstag beim Testspiel in Kandel das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen. Dies ergab ein MRT-Befund am Montag in Saarbrücken.

„Das muss ich jetzt erst einmal sacken lassen“, sagte der 21-Jährige zur „ersten Knieverletzung“ seiner Karriere. Er gehe von etwa sechs Monaten Fußballpause aus. Laut