Da laut FKP-Präsident Jürgen Kölsch der Rasen im Framas-Stadion keine drei Spiele in einer Woche verträgt, wird in der Fußball-Regionalliga die Partie FK Pirmasens gegen Hessen Kassel am Samstag (14 Uhr) im städtischen Stadion Spesbach ausgetragen. Der FKP hatte am Dienstag im Nachholspiel gegen den FC Bayern Alzenau 1:1 gespielt, jetzt kommt Kassel. Am kommenden Dienstag (19 Uhr) steht dann zu Hause schon das nächste Nachholspiel gegen Schlusslicht Eintracht Stadtallendorf an.