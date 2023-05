Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Herber Rückschlag für Regionalligist FK Pirmasens. Nach dem Sieg in Hoffenheim hat die Elf von Patrick Fischer am Dienstagabend ihr Heimspiel gegen Hessen Kassel in den Sand gesetzt. Beim 1:2 (1:1) gab’s im eiskalten Stadion für FKP-Fans nur eine einzige erwärmende Szene.

Exakt eine halbe Stunde lang war vom FKP nach vorne nichts zu sehen. Aber dann .... Ja, hatten die Hausherren etwa eine halbe Stunde lang an der Planung eines großartigen Spielzugs gefeilt?