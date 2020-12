Salif Cissé, Mittelfeldspieler des FK Pirmasens, befindet sich in Quarantäne. „In seiner Klasse in der Polizeischule gibt es einen Corona-Fall“, informierte FKP-Trainer Patrick Fischer am Freitagnachmittag. Für Cissé, der am Donnerstagabend wie alle seine Mannschaftskollegen negativ getestet worden sei, rückt Arne Neufang in die Startelf zum Regionalligaspiel am Freitag (18.30 Uhr) im Stadion Spesbach gegen den VfB Stuttgart II. Zur ersten Elf der Schwaben zählt Ex-Nationalspieler Holger Badstuber, 2010 WM-Dritter und 2013 Champions-League-Sieger mit Bayern München.