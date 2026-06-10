Der VfR Mannheim steigt in die Fußball-Regionalliga auf. Dem Vizemeister der Oberliga Baden-Württemberg reichte am Mittwochabend im dritten und letzten Spiel der Aufstiegsrunde ein verdienter 1:0-Sieg beim FK Pirmasens. Vor 1745 Zuschauern hätte der Zweite der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar bereits in der zweiten Spielminute in Führung gehen können, doch Luka Dimitrijevic scheiterte mit einem schwach geschossenen Elfmeter (nach Foul an Oskar Prokopchuk) am Keeper der Mannheimer, David Nreca-Bisinger. In Minute 51 traf dann Tim Seifert für den VfR., der zum Auftakt der Aufstiegsrunde Hessenliga-Vizemeister Eddersheim mit 4:1 geschlagen hatte.