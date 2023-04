Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fußball-Regionalligist FK Pirmasens spielt am Freitag, 16. Juli, ab 18 Uhr gegen die Drittliga-Profis des 1. FC Kaiserslautern. Das steht nun fest. Offen ist nur noch, wo sich die beiden besten pfälzischen Mannschaften treffen. FKP-Trainer Patrick Fischer hat die Sportanlage am Langenberg in Münchweiler ins Auge gefasst; der Rasen im Pirmasenser Framas-Stadion wird zu dieser Zeit gesperrt sein.

Die Partie gegen den viermaligen Deutschen Meister ist eines von sieben Testspielen in der FKP-Saisonvorbereitung. Zum Auftakt am 10. Juli messen sich die Pirmasenser zur 100-Jahr-Feier von Phönix