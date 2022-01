Regionalligist FK Pirmasens hat sein erstes Spiel unter dem neuen Trainer Kevin Stotz gegen Etzella Ettelbrück mit 0:4 verloren. In dem Testspiel auf dem Kunstrasen-Nebenplatz im Sportpark Husterhöhe kassierte der FKP zwei Tore in Überzahl, denn beim Stand von 0:2 sah der Innenverteidiger des luxemburgischen Erstligisten, Godmer Mabouba, Gelb-Rot. Die Pirmasenser, die am Vormittag noch trainiert hatten, zur Halbzeit komplett durchwechselten und einige Spieler aus der zweiten Mannschaft einsetzten, trafen dreimal Aluminium.